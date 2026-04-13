「岸辺露伴」シリーズの劇場版第2弾『岸辺露伴は動かない 懺悔室』が、5月3日16時10分よりNHK総合にてテレビ初放送されることが決定。あわせて、ドラマ第7〜9話「ホットサマー・マーサ」「ジャンケン小僧」「密漁海岸」の再放送も決定した。【写真】『岸辺露伴は動かない』ドラマ第7〜9話より場面カット原作は、『ジョジョの奇妙な冒険』で知られる荒木飛呂彦が1997年に書き下ろした短編漫画で、「岸辺露伴」シリーズの原点と