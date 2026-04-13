◆オークローンハンデキャップ・Ｇ２（現地時間４月１８日、オークローンパーク競馬場・ダート１８００メートル）昨年の米国年度代表馬に輝いたソヴリンティ（牡４歳、米・ウィリアム・モット厩舎、父イントゥミスチーフ）が今年の始動戦を迎える。出走馬６頭と枠順が１２日、確定した。ソヴリンティは昨秋、フォーエバーヤングが制したブリーダーズＣクラシックをレース当週、発熱のため回避した。昨年５月のケンタッキーダー