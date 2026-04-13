ボートレース福岡の「G1福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」は3日目を終えた。今回が意外にも当地G1初参戦の高倉和士（34＝福岡）。3日目9Rは「狭かったけど、着を獲るにはあそこしかなかった」と、1周1マークでわずかなスペースに飛び込んで好位につけた。今垣との2着争いに敗れ「もったいなかった」と悔しそうだったが、得点率は7.00で「乗り心地重視で調整して悪くないですね」と気配も上々だ。予選最終日は3R1号