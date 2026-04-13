俳優・南雲奨馬が、5月12日発売のメンズ向けビューティ＆ファッション誌『CYAN MAN（シアン マン）2026年6月号』特別版（カエルム）のWカバーを飾る。【別カット】雰囲気一変！メンズメイクを披露した南雲奨馬南雲は、SNSをきっかけに俳優業をスタートし、今では総フォロワー数300万人を超える人気を誇る。BLなどの話題作への出演で唯一無二の道を切り開く南雲が、ストリートシーンで映えるメンズメイクを披露する。異色の経