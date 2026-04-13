女優の菅野美穂（48）と山時聡真（20）が13日、都内でダブル主演を務める映画「90メートル」（監督中川駿）の公開舞台御礼あいさつに出席した。人生の岐路に立つ高校3年生の息子と難病を抱える母の愛と絆を描く感動作。菅野はネタバレに配慮しながら「誰かが死ぬ話ではない。未来を感じていただけるのではないか」と見どころを語った。新年度が始まり、約2週間がたった。山時は現在TBSドラマ「時すでにおスシ！？」に出演し