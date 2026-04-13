13日午前、京都・南丹市でみられたのは、準備を進める複数の警察官の様子です。午前11時過ぎに、紺色の作業着にライトがついた白いヘルメットを着用した捜査員が動き出しました。11歳の小学生安達結希さんが行方不明となって3週間。映像に映る山の中では、12日に安達さんが消息を絶った当日に履いていたとみられる靴が発見されました。この靴が見つかった山は小学校から約6km離れていて、3月29日に通学かばんが見つかった山からも5