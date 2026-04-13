京都府南丹市の山の中から、きょう、子どもとみられる遺体が見つかったということです。【写真を見る】【速報】京都・南丹市の山中で子どもとみられる遺体発見南丹市では小学校6年生の男子児童が行方不明になっていて、警察が捜索を続けています。警察は身元を調べるとともに、関連を調べています。