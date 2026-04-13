小学6年生の男子児童が行方不明となっている京都府南丹市の山中で、子どもとみられる遺体が見つかったことが分かりました。警察は、身元の確認を急いでいます。警察によりますと、南丹市立園部小学校の6年生、安達結希くんは、先月23日、父親が車で学校のすぐ近くまで送り届けたのを最後に、行方が分からなくなっているということです。6日後には、学校からおよそ3キロ離れた山の中で、結希くんが背負っていた黄色の通学用のリュッ