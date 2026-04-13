解体・撤去作業が進む大阪・関西万博の会場跡地＝13日午後、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博が昨年10月に閉幕してから半年となった13日、日本国際博覧会協会（万博協会）は大阪市の人工島・夢洲の会場跡地の一部を記者団に公開した。大阪メトロ中央線の夢洲駅に近い東ゲート付近から眺めると、「万博の華」と呼ばれたパビリオンなどの解体・撤去が着々と進み、人気を集めた米国館などが姿を消して更地が目立った。国内外のパ