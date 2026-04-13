アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が合意に至らなかったことを受け、アメリカ軍は日本時間の今夜から、イランの海上を封鎖すると発表しました。これに対し、イラン側は「海賊行為に等しい」と強く反発しています。アメリカトランプ大統領「あす10時に封鎖措置が発動する。イランが石油を販売できないよう他国と協力して取り組んでいる。極めて効果的な措置となるだろう」トランプ大統領は12日、封鎖措置を日本時間きょう午