GOAT実行委員会は5月28日、後楽園ホールで「キックボクシングフェス.2GOAT」を行うことを13日、都内で発表した。キックボクシングフェス「GOAT」は“キックボクシングのフェス”というコンセプトで、昨年10月30日に後楽園ホールにて第1回大会を開催。各団体・ジム協力で那須川龍心―“ムエタイMVP”チャラームダム、松倉信太郎のISKA世界王座挑戦、龍聖―ロムイーサンの一戦を実現。地上波でテレビ東京系列全国6局ネットでも