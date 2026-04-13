菅野美穂（48）が13日、東京・新宿バルト9で行われた主演映画「90メートル」（中川駿監督）公開御礼舞台あいさつに登壇。アントニオ猪木さんをほうふつとさせる「元気ですか！」「元気があれば、何でもできる！」、アニマル浜口ばりの「気合だ！気合だ！気合だ！」を連呼し、ダブル主演の山時聡真（20）の背に、闘魂を注入した。この日は、新生活を迎えた観客との質疑応答に応じた。その中で「新しい職場でこの春から仕事して