『寝ていいんだよ…！』そんなコメントが相次いだ「睡魔と戦うチワワ」の投稿がSNSで反響を集め、投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破。必死に眠気と格闘するわんこの姿には「寝てくださーーい！」「人間みたいｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『睡魔と戦うチワワ』がSNSで話題眠いけれど『必死に起きようとする光景』】 睡魔と戦うチワワさん TikTokアカウント「chicchai_cha