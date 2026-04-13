県内で現金約6883万円をだまし取られるSNS型特殊詐欺被害がありました。被害にあったのは上越地方に住む60代の男性です。警察によりますと男性は昨年12月、スマートフォンのSNS広告で投資を教える団体を見つけ、その代表を名乗る人物とSNS通話でやり取りをはじめたところ、SNS上の投資勉強会グループに招待されて指示に従い株取引のアプリに登録しました。今年に入りその代表から投資の名目で入金するように指示があり