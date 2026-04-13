俳優の山時聡真と女優の菅野美穂が１３日、都内でダブル主演映画「９０メートル」（中川駿監督）の公開御礼舞台あいさつに出席した。難病を抱える母親（菅野）と、進学先などに悩みながら介護をする息子（山時）の絆を描く。先月２７日に公開後、山時は友人らと本作を劇場鑑賞したといい「親友が途中でトイレットペーパーを取り出して涙を拭いていて驚いた」と笑って告白。「だけど、それくらい感情を出して泣いている姿にぐ