元プロ野球・中日の投手でタレントの板東英二（８６）が、高須クリニック院長・高須克弥氏のインスタグラムに登場した。高須氏は１３日までにインスタを更新し、テレサ・テンさんの名曲「時の流れに身をまかせ」のオルゴールメロディーに乗せ、パートナーの漫画家・西原理恵子さんらとのオフショットを投稿。その中で板東さんとの２ショットもアップされた。ＴＢＳ系「世界ふしぎ発見！」など多くの番組に出演し、売れっ子タ