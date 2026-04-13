大相撲の春巡業は１３日、東京・千代田区の靖国神社で奉納相撲が行われた。横綱・豊昇龍（立浪）は昨年に続き、雲竜型の土俵入りを披露した。全２７日間の春巡業も、この日で１５日間を終えた。１日空いて、１５日の茨城・鹿嶋市から再開。豊昇龍は「これまではトレーニングをやったり、体を動かして準備してきた。後半は相撲を取る稽古をやっていきたい」と調整のペースを上げていく意向を示した。