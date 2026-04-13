防衛装備品の輸出拡大をめぐり、政府はきょう、殺傷能力のある武器の輸出を可能とする運用指針の見直し案を自民党の会合で示し、大筋で了承されました。政府が武器の輸出を決定した場合、国会に事後的に通知するとしています。きょう、自民党の会合で大筋で了承された政府による防衛装備品の運用指針の見直し案では、これまで「救難」や「輸送」など戦闘を目的としない「5類型」に限り認めてきた要件を撤廃し、殺傷能力のある武器