俳優の山時聡真（20）、菅野美穂（48）、中川駿監督（38）が13日、都内で行われた映画『90メートル』公開御礼舞台あいさつに登壇した。【写真】思いっきり！山時聡真の背中に気合いを注入する菅野美穂人生の岐路を描く本作。SNSで募集された、応援してほしいことに登壇者が回答することになった。新しい職場でなじめるか不安な社会人から「気合いの一言がほしい」とお願いされると、菅野は「元気ですか〜」とアントニオ猪木さ