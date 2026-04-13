◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）４月１３日、栗東トレセンレジェンドを背に大金星を狙う。ロードフィレール（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父キズナ）は７か月半の休み明けだった若葉Ｓで２着に粘り込み、皐月賞への最終切符をつかんだ。吉岡調教師は「もともとクラシックに乗れれば、という馬だった。最後に間に合って良かった」とうなずいた。デビュー前から栗東・坂路で古馬オープン