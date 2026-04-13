13日、東京スカパラダイスオーケストラの公式サイトが更新され、メンバーの北原雅彦さんが、5月の公演をもって活動を終了することを発表しました。【写真を見る】【 スカパラ・北原雅彦 】 「スカパラに出会って 38 年！」スカパラでの活動終了を発表メンバーは「⾳楽や情熱は、これからも私たちの中に⽣き続けます」公式サイトでは、ソニー・ミュージックアーティスツより「東京スカパラダイスオーケストラより