赤色灯生成人工知能（AI）で作成した女児のわいせつな画像を自身が運営する会員制アダルトサイトで公開したとして、富山県警は13日、わいせつ電磁的記録陳列の疑いで長野県松本市波田、無職谷能一容疑者（42）を逮捕した。逮捕容疑は昨年9月3日、生成AIで作成した女児らのわいせつ画像11点をサイトで公開した疑い。県警によると、サイトには生成AIで作成された画像などが4万点以上あり、大半がわいせつな内容だという。