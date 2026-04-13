自民党は13日、安全保障調査会などの合同会議を党本部で開き、防衛装備品の輸出ルール緩和に関する政府案を大筋了承した。政府は近く防衛装備移転三原則と運用指針を改定する方針だ。政府案では、殺傷能力のある武器輸出を原則容認。国家安全保障会議（NSC）の審査で輸出を認め得ると判断した際の国会への通知規定を明記した。自民は14日に政調審議会と総務会に諮る予定。政府内では、早ければ17日にも決定する案が浮上してい