巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が12日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。カープの開幕3連勝に喜びをにじませる場面があった。3月27日に開幕した今季のプロ野球。開幕後に収録された分としてはこの日が初のオンエアとなった。オープニングで「おはようございます。読売巨人軍の長野久