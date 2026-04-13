バスケットボール日本代表の渡辺雄太（千葉Ｊ）が第１子誕生を報告した。１３日にインスタグラムで「Ｔｈｅｂｅｓｔｄａｙｉｎｍｙｌｉｆｅ（人生で最も素晴らしい日）」とつづると、小さな赤ちゃんの手が夫妻と思われる指を握りしめる写真を公開した。この投稿にファンからは「おめでとうございます幸せに過ごしてください」「可愛いおてて」「おめでとうございます！かわいい手を見て泣きそうになりました」「