歌手の美川憲一（79）が13日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。昨年12月に行われた復帰コンサートを振り返った。昨年9月、「洞不全症候群」で心臓のペースメーカー取り付け手術を受け、同11月にパーキンソン病に罹患（りかん）していると公表していた。MCの黒柳徹子から「復帰のコンサートはどうでしたか？」と聞かれると、「『おかえりなさーい』って言われて…初めてステージで泣いたの。もうみんな温かく