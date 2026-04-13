バレーボール大同生命SVリーグチャンピオンシップに初めての出場したPFUブルーキャッツ。先週末はクインシーズ刈谷と対戦し、準決勝進出を決めました。レギュラーシーズン3位の成績でチーム史上、初めてのプレーオフに進出したPFUブルーキャッツ。先週末は2勝先取となる準々決勝に臨み、6位の刈谷と対戦しました。11日の第1戦、この日は輝いたのは、エースのバ