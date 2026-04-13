長年地域医療に貢献した人をたたえる「医療功労賞」に、石川県内から1人が選ばれました。地域に貢献したその取り組みを取材しました。過疎地域や被災地などで長年地域の医療や福祉を支えてきた人におくられる「医療功労賞」。石川県内からは恵寿金沢病院に勤務し、県の理学療法士会の事務局長を務める諏訪勝志さんが受賞しました。 「４・５・６・７・８」道具を使わずに関節や筋肉を動かす「シルバーリハビリ体操」。