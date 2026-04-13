愛知県安城市で妻と娘とみられる2人を殺害したとして、55歳の男が逮捕されました。男は「持病があり将来を悲観した」などと供述しているということです。 【写真を見る】｢持病があり将来を悲観した｣ 妻と娘とみられる2人を殺害した疑いで逮捕の55歳男 近所の人｢最近様子がおかしいと…｣ 愛知・安城市 （田中希宜記者）「こちらの集合住宅の一室で、55歳の男が妻と娘とみられる2人を殺害したということです。男は『持病があって将