7年後の2033年に行われる「伊勢神宮」の「式年遷宮」。4月12日、13日の2日間は、内宮と外宮の社殿建て替えに使われる御用材を奉納する、大切な行事が行われました。 【写真を見る】伊勢神宮の｢式年遷宮｣ 次は2033年 約9年かけて…“神様のお引っ越し” きょうも建て替えに使う御用材運び入れ 三重 12日、参加した伊勢市民らは約3000人。内宮や別宮には「五十鈴川」での「川曳（かわびき）」によって、10本のヒノキが奉納されまし