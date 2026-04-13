クロアチア１部ディナモ・ザグレブが、Ｊ１広島の日本代表ＧＫ大迫敬介（２６）に関心を示していると、クロアチアメディア「ＮＡＣＩＯＮＡＬ」が報じた。広島でプレー経験のあるＤザグレブのスポーツディレクター、ダリオ・ダバツ氏が来日して調査をしたという。現在、クロアチア代表ＧＫドミニク・リバコビッチが、トルコ１部フェネルバフチェからレンタル移籍中だが、今夏に完全移籍のためにお金を支払うつもりがないという