キリンビバレッジは4月13日、子ども健康飲料「キリン つよいぞ!ムテキッズ」を成蹊小学校(東京都武蔵野市)の給食に導入した。同製品が継続的な施設給食へ導入されるのは今回が初めて。学校給食を通じて、子どもたちが自然に体調管理を意識する新たな習慣づくりにつなげる。成蹊小学校の給食時間の様子。「キリン つよいぞ！ムテキッズ」を手にする児童たちこの取り組みは、商品提供だけにとどまらず、授業で健康や免疫ケアへの理解