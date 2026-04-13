１１日、長江横断延線作業を支援するドローン。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶4月13日】中国重慶市江津区珞璜（らくこう）鎮の新玉500キロボルト送変電工事（送電線部分）の作業現場で11日午後、送電大手の国家電網傘下、国網重慶電力の作業員がドローンを使って送電線のけん引ロープを長江の対岸へ渡した。これまでのドローンによる長江横断延線作業は、高所作業員が手作業でけん引ロープをドローンから取り外