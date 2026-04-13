【新華社昆明4月13日】中国雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州景洪市大渡崗郷でこのほど、野生アジアゾウ監視員が印象的な場面を撮影した。同省昆明市とラオスの首都ビエンチャンを結ぶ「中老鉄道」の列車が遠くを疾走し、近くではアジアゾウの群れが落ち着いた様子でサトウキビを食べており、「人と自然」が同じ画面に収まり調和を感じさせる光景となっている。（記者/王賢思）