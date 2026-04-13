ナイジェリア・アブジャ、ボルノ州、ヨベ州【ナイロビ共同】ナイジェリア北東部のボルノ州とヨベ州の州境付近にある村で11日、軍が市場を空爆し、住民に多数の死者が出た。AP通信は12日、100人以上が死亡したと報じた。誤爆の可能性がある。ナイジェリア北部では軍がイスラム過激派の掃討作戦を進める一方、誤爆による住民の犠牲が相次いでいる。ロイター通信によると、軍は被害状況を調査すると表明した。国際人権団体アムネ