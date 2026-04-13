老後の資金作りはいつの世代でも気になるところ。特に年齢を重ねるほど、焦る気持ちも強くなるのではないでしょうか。老後資金を作るには、一定期間が必要です。遅くても50代のうちにスタートした方がよいでしょう。若い世代ではライフイベントが多く資金を準備できない老後の資金作りは早くから始めた方がよいのですが、若い世代では子どもの教育費やマイホームの購入資金などもかかるため、早いうちから準備をすることは難しいの