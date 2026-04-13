2023年4月に空母「山東」が初めて西太平洋への航海を行い、国産空母の遠洋訓練が始まった。そして今年、中国にとって3隻目の空母である「福建」も遠洋訓練を実施する見通しだ。中央テレビニュースが伝えた。軍事ウォッチャーの魏東旭（ウェイ・ドンシュー）氏は、「遠洋作戦能力の実現には、まず『遠洋航海』ができなければならず、加えて強力な制御力が必要となる。中国海軍の空母作戦体系は常に発展を続けており、近海や沿岸の防