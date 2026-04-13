高齢の親の見守りや自身の将来設計を背景に、住まいの維持管理という課題を抱えながら実家暮らしを続けるケースも存在します。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、北海道小樽市在住・59歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフ