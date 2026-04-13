河北省雄安新区の都市コンピューティングセンターで12日午前7時半、2026中国人保雄安マラソンのスタートを告げるピストル音が鳴り響いた。中国各地から参加したランナー1万2000人が「未来都市」雄安新区に集まり、競い合った。人民網が伝えた。今回のコースは雄安都市コンピューティングセンターや白洋淀エコシステムエリア、同区へ移転した中央企業（中央政府直属の国有企業）の本社といった主要エリアを結んでおり、その沿道にあ