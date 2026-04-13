日本の医療分野では、中東地域の石油由来製品への依存度が高く、透析用チューブや医療用手袋、廃液回収袋などは原油から抽出されるナフサを原料として製造されます。最近の中東情勢の影響により、原料の供給がひっ迫しています。日本透析医学会によると、2024年末時点で日本国内の透析患者は約34万人でした。多くの医療機関では消耗品の種類によって4月中旬から8月にかけて不足が生じ、数十万人の患者の命を支える治療体制に影響が