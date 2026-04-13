日々のルーティンで固まった頭を心地よく刺激する「脳トレ算数クイズ」！記号をパズルのように当てはめるだけ。直感と計算力をフル回転させて、正解を目指しましょう！問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。3 □ 7 □ 5 = 26 ヒント：右辺の「26」は、3の段や7の段の九九の答えのすぐ近くにありませんか？ まずは掛け算でベースとなる数字を作ってみましょう！答えを見る↓↓↓↓↓正解：× と ＋正解は「×