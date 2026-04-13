日本初上陸のネオレトロモデル「クラシック250」ヒョースンモーター・ジャパンは、「東京モーターサイクルショー2026」で中国のモーターサイクルメーカー「QINGQI Motorcycle（クインキーモーターサイクル）」製の新型モデル「クラシック250」を日本初公開しました。クインキーは、1956年に設立されて以降、長年にわたり国内外のブランドへ車両やエンジンの製造・供給をおこなってきた中国の老舗バイクブランドです。【画像】