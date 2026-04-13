高橋一生主演『岸辺露伴は動かない 懺悔室』が、5月3日にNHK総合にてテレビ初放送されることが決定した。 参考：堀田真由×寛一郎×橋本淳、『泉京香は黙らない』出演決定「特別な経験であり、幸せでした」 本作は、荒木飛呂彦原作の漫画『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズで世界的人気を誇る『岸辺露伴』シリーズの劇場版第2弾。原作は、1997年に書き下ろされた短編漫画で、同シリーズの原点となったエ