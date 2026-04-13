5月4日の「スター・ウォーズの日」に向けて、横浜・みなとみらい、東京・渋谷、大阪・楳田の3都市で大規模イベントが同時開催されることが決定した。 参考：『スター・ウォーズ』過去作との繋がりも『マンダロリアン・アンド・グローグー』特報解説 「スター・ウォーズの日」は、毎年5月4日に、世界中の『スター・ウォーズ』ファンが、『スター・ウォ&