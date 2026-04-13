笑い飯・哲夫による『頭を木魚に』が5月13日（水）に発売され、翌14日（木）には著者登壇のスペシャルトークショーも開催される。 【画像】笑い飯・哲夫の『頭を木魚に』発売イベント開催 お笑い界の知性派・笑い飯の哲夫が、現代人が抱える自己嫌悪と社会への違和感の正体に迫る。独自の哲学と鋭いユーモアを注ぎ込み、「僕たちは人間をやるのが下手なのではないか」という痛切な問いに挑んだ長編小説が