尾石晴による『旅をすればするほど子育ては楽になる』（大和書房）が4月15日（水）に発売される。 【画像】Voicyで人気の尾石晴による子連れ旅のガイド 中学生と小学生の2人の子どもを育てながら、これまで43回の子連れ旅を重ねてきた著者。なぜそんなに旅に出るのか？それは旅先でのいつもと“ちがう”が、気づけば観察力を上げるきっかけになり、“いつも”に変化をもたらしてくれるからだと言う。本書では、子どもと旅に