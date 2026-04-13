シリーズ累計40万部を突破した「こどもシリーズ」の最新刊『こども宇宙』が、4月13日にカンゼンより刊行されることが発表された。 参考：なぜハンマー投げの選手は目が回らない？奇想天外な研究を収録『小学生のためのすごい実験図鑑』 本書は、国立科学博物館名誉研究員の洞口俊博が監修を務める小学生向けの宇宙入門書。地球や太陽、月といった身近な天体から、太陽系の惑星、銀河の構造、宇宙の誕生