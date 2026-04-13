一ノ瀬瑠菜のデジタル限定写真集『るたんは最強！』（ワニブックス）が4月10日（金）に発売された。 【画像】乃木坂46 川粼桜、「桜色」のドレス姿でパリを駆ける写真集の先行カットが公開 アイドルグループ『シャルロット』を惜しまれつつ卒業し、女優やタレントとして新たなステージへと歩み始めた一ノ瀬瑠菜の最新デジタル写真集が完成。「ミスマガジン2023」読者特別賞の受賞を皮切りに、現在各誌を