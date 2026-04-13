先月（3月）、高校生のバドミントンの全国大会で優勝した倉敷中央高校2年の渡邉柚乃選手が、岡山県の教育長を表敬訪問しました。 【写真を見る】「ジュニアの世界大会でもしっかり優勝を」渡邉柚乃選手（倉敷中央高校2年）バドミントンの全国大会で優勝を報告【岡山】 岡山県庁を訪れた倉敷中央高校の渡邉選手は、先月、香川県で開かれた全国高等学校選抜バドミントン大会の女子シングルスで1年生ながら優勝を果たしたことを中村