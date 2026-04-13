任期満了に伴う善通寺市長選挙が、きのう（12日）、告示され、現職の辻󠄀村修氏が無投票で再選を果たしました。 【写真を見る】【善通寺市長選】現職の辻󠄀村修氏が無投票で再選「中讃地域が魅力あるまちになるように」【香川】 きのう、告示された善通寺市長選挙は立候補の受け付けの締め切りまでに、現職の辻󠄀村修氏以外に届け出がなく、無投票で再選が決まりました。辻󠄀村氏は、「民営化、広